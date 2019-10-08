

أحد المسارحة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ، ثلاث محاضرات ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها أحمد بن محمد المحزري بجامع المراونة ، والثانية يُقدمها عيسى بن علي مدخلي بمسجد عثمان بن عفان بإسكان رمادة ، فيما يلقي المحاضرة الثالثة حسن بن محمد دغريري ، وذلك بمسجد عبدالرحمن بن عوف بإسكان رمادة .

وتأتي هذه المحاضرات اللاتي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

// انتهى //

07:33ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / ثلاث محاضرات بتعاوني أحد المسارحة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.