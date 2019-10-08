سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، واللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس مصدرا أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات.

وأشارت إلى لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات، مضيفة أن المشير حفتر أوصى قادة محاور العاصمة طرابلس باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة، كما جدد تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم وممتلكات الدولة.

ونوهت إلى اجتماع نائبة رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وزير المواصلات في حكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق، وذلك لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن ومنع الاعتداء عليه لكونه مرفقا مدنيا يقدم خدمة طيران لكافة الليبيين بما في ذلك نقل المرضى.

وتطرقت إلى اجتماع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن الخيار العسكري في ليبيا ليس حلا، داعيا إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، داعيا إلى مزيد من التشاور والتنسيق على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لإنهاء النزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على الاتفاقيات التي وقعتها فرنسا وتشاد من أجل تعاون عسكري تنص على دعم الحرس المتنقل على مستوى المنطقة الصحراوية الشاسعة على حدود ليبيا والسودان، بهدف مطاردة الجماعات المتمردة وعصابات التنقيب عن الذهب ، وكذلك دعم الحرس المتنقل، المسؤول عن ضمان أمن المنطقة الصحراوية الشاسعة على حدود ليبيا والسودان.

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