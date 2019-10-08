شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب اليمن نائب رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية والان مع التفاصيل

مبروك لليمن إنتخابها نائبًا لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في الدورة ٢٣ لإجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية.

منظمة السياحة العالمية هي إحدى هيئات الأمم المتحدة، المنعقدة في سان بطرسبرج بروسيا خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩.

وقد تمكن الوفد اليمني من إقناع قيادة المنظمة لإتاحة الفرصة بالمشاركة في الدورة، بعد أن كان مهدد بوقف العضوية وعدم السماح بالمشاركة للتخلف عن دفع الإشتراكات السنوية التي كنا قد نجحنا في تقسيط متخلفاتها لمدة ١٨سنة على مدى ثلاثين عام.