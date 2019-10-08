

لشبونة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال بالانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الأحد، بحصوله على 36 % من الأصوات، بحسب نتائج نهائية نشرتها وزارة الداخلية.

وجاء الحزب الاشتراكي الذي لم يحقق أغلبية مطلقة، متبوعا بالحزب الاجتماعي الديمقراطي بـ 28 % من الأصوات.

وتمنح هذه النسبة لرئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا ما لا يقل عن 106 مقاعد في البرلمان المكوّن من 230 نائبا، مقابل 86 في عام 2015.

وبهذه النتيجة يكون الاشتراكيون قد تقدموا بفارق كبير على أبرز خصومهم، الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين الوسط).

وقال كوستا لأنصاره :" من الواضح من هذه الانتخابات أن الحزب الاشتراكي والحزبين المتحالفين معه عززوا مواقفهم".

// انتهى //

05:07ت م

0299





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الحزب الاشتراكي يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.