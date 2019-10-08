شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تكثف من خروقاتها في الدريهمي بالحديدة اليمنية والان مع التفاصيل

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، أمس الاثنين، خروقاتها لهدنة السويد باستهداف مواقع القوات المشتركة، شرق وجنوب مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

ووجهت المليشيا قذائف مدفعية الهاون عيار 120 والهاوزر و(RBG) على مواقع شرق المديرية، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية ميدانية.

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وفي غضون ذلك، شنت المليشيا الحوثية قصفاً كثيفاً على مواقع المشتركة جنوب ذات المديرية، استخدمت خلاله مدفعية (م.ط) عيار 23، ورشاشات متوسطة 12.7 و14.5 وسلاح الدوشكا والبيكا بجانب أسلحة قناصة.

وأكدت مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي جعلت اتفاقية العاصمة السويدية ستوكهولم لوقف إطلاق النار والتهدئة العسكرية في محافظة الحديدة بحكم "الميت سريريا" بسبب خرقها المتصاعد في مختلف مناطق المحافظة منذ الأيام الأولى لسريان الهدنة في ديسمبر العام الماضي.

يشار إلى أن محاولات المليشيا الحوثية، المتكررة، فشلت في تحقيق أي تقدم في استرجاع مناطق حررتها القوات المشتركة قبل اتفاقية التهدئة.