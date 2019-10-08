السعودية | وصول التوأم السيامي الليبي للرياض للنظر في إمكانية فصلهما

شكرا لقرائتكم وصول التوأم السيامي الليبي للرياض للنظر في إمكانية فصلهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل التوأم الملتصق السيامي الليبي أحمد ومحمد، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا للنظر في حالتهما وإمكانية إجراء عملية فصلهما، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونُقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، فيما أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم ملتصق بأسفل الصدر والبطن والحوض، ويشترك في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.
ولفت إلى أن التوأم له طرف سفلي واحد لكل منهما، وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، وأنهما ولدا بدون فتحة شرج مما استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية لفتحة إخراج موقتة.
وعبر والد التوأم السيامي عن فرحته بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لعلاج ابنيه.
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