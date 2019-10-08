، معهد الجبيل يحصل على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل ،

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حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بمعهد الجبيل التقني على الاعتماد التقني والمهني ولمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد.
وبذلك يكون معهد الجبيل التقني من أول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلة على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.
من جانب آخر، أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري
، أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يأتي ذلك امتدادًا لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد "الدوسري" حصول المعهد على عديد من شهادات الجودة والاعتمادات الإدارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة والذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد.
الجبيل معهد الجبيل التقني مدير معهد الجبيل التقني عبد الرحمن الدوسري هيئة تقويم التعليم والتدريب
معهد الجبيل يحصل على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكاملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-08
حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بمعهد الجبيل التقني على الاعتماد التقني والمهني ولمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد.
وبذلك يكون معهد الجبيل التقني من أول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلة على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.
من جانب آخر، أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري
، أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يأتي ذلك امتدادًا لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد "الدوسري" حصول المعهد على عديد من شهادات الجودة والاعتمادات الإدارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة والذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:06 AM
من أول الكليات والمعاهد بالمملكة الحاصلة على هذا الاعتماد
حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بمعهد الجبيل التقني على الاعتماد التقني والمهني ولمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد.
وبذلك يكون معهد الجبيل التقني من أول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلة على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.
من جانب آخر، أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري
، أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يأتي ذلك امتدادًا لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد "الدوسري" حصول المعهد على عديد من شهادات الجودة والاعتمادات الإدارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة والذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد.
، معهد الجبيل يحصل على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل ،
المصدر : الخليج 365
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