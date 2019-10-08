رابط منصة أبشر الالكترونية للاستعلام عن الإقامة والمخالفات المرورية بشكل إلكتروني

نقدم لكم في هذا المقال رابط منصة أبشر الالكترونية والتي تم إطلاقها منذ فترة قريبة من خلال الحكومة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تهدف إلى التطور دائماً لكي تواكب التكنولوجيا، فتقوم منصة أبشر بتوفير خدمات كثيرة مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة والمخالفات المرورية، وهذه الأمر يبحث عنها دائماً المواطنين، ولذلك وفرتها الحكومة بصورة الكترونية لكي تحافظ على وقت المواطنين.

رابط منصة أبشر الالكترونية 1441هـ

تقدم منصة أبشر الالكترونية العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أهم هذه الخدمات التي اطلقتها هذه المنصة خدمة بياناتي، والتي يمكن من خلالها أن يقوم المواطنين بالإبلاغ عن أي أوراق مفقودة لديهم أو وثائق مهمة، كما يمكن أيضاً من خلال هذه الخدمة طلب بدل فاقد لهذه الأوراق والوثائق، وتقوم هذه الخدمة بالمساعدة على حجو موعد التعريف بأي فرد من أفراد الأسرة، وأيضاً يمكن من خلالها الاستعلام عن خدمة التأمين الصحي، ولكي يحصل المواطنين على تلك الخدمة يجب فقط أن يقوموا بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة والتي من بينها العنوان.

أقسام منصة أبشر الالكترونية

تنقسم منصة أبشر الالكترونية إلى قسمين، القسم الأول منها مختص بالخدمات التي تقوم بتوفيرها هذه المنصة والتي منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية والأحوال المدنية وغيرها من الخدمات، أما القسم الثاني فهو مختص بأمر الوظائف حيث يتم فيه الإعلان عن الوظائف المختلفة التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية.