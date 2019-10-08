لقي عامل مصرعه صعقًا، اليوم الإثنين، نتيجة حريق اندلع بمعدة لصب الخرسانة؛ نتيجة ملامستها أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء.
وأشارت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بعد التنسيق مع شركة الكهرباء .
وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المعدات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في هذه المواقع خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.
وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى سائلين المولى أن يتغمده برحمته .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عامل نتيجة صعق كهربائي بأحد مصانع الخرسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.