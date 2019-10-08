بالفيديو.. لفتة «أبوية» من أمير عسير للطفلة ضحية الشظية الحوثية

فاخر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بالطفلة المها التليدي، والتي طالتها يد الغدر الحوثية بشظية مقذوف في قريتها بالربوعة.

وفي لفتة أبوية، طلب أمير منطقة عسير الطفلة إليه على المسرح خلال لقائه الوزراء ونوابهم وممثلي الوزارات والهيئات باللقاء المفتوح مع الأهالي لمتابعة تنفيذ مشاريع المنطقة، وعرف بها مقبلًا رأسها.

وقال الأمير تركي: «إن الطفلة المها التليدي من قبيلة آل تليد العريقة وتعود لقبائل خولان العربية وأصابتها يد الحوثي الظالم في قريتها الربوعة جنوب المملكة، لكنها في طريقها الآن للشفاء، مؤكدًا أنها تحضر كل لقاء في المنطقة يتعلق بمستقبلها».

ورغم أن المها تظل مثالًا للغدر الحوثي الذي لا يستثني أطفالًا في عمر الزهور، فإنها تظل أيضًا مثالًا حيًّا على ما يحظى به المواطن السعودي من اهتمام وعناية وتقدير من قيادته، إذ تعرضت المها لشظية في الرأس في شهر شوال عام ١٤٣٦ وكان عمرها حينئذ، سنة وثمانية أشهر؛ بسبب قذيفة حوثية سقطت على مركز الربوعة، وعند زيارة الأمير تركي بن طلال للحد الجنوبي التقى بالطفلة ووالدها وتكفل بعلاجها، وسافر بالطفلة ووالدها إلى الرياض في طائرته الخاصة بلفتة أبوية كريمة.