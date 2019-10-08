سياسي / الأمم المتحدة: الإرهاب يشكل تهديدا للقارة الأفريقية و العالم أجمع



نيويورك 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمجلس الأمن الدولي اليوم بأن الإرهاب يشكل تهديدا متزايدا للقارة الأفريقية بأسرها، وآثاره خطيرة على السلام والأمن العالميين.

وخلال الاجتماع المعنون "السلام والأمن في أفريقيا: مركزية الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها"، الذي انعقد في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن هذا الشهر، قال غوتيريش إن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل تهاجم قوات الأمن المحلية والدولية بانتظام، بما في ذلك قوات حفظ السلام التابعة لنا من بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وأكد الأمين العام أن العنف ينتشر في الدول الساحلية لخليج غينيا، موضحا أن جماعة بوكو حرام وفصائله المنشقة في نيجيريا ترهب المجتمعات المحلية وتهاجم قوات الأمن على الرغم من جهود القوة المشتركة متعددة الجنسيات.

وأفاد غوتيرش أن هنالك شبكات إرهابية تنتشر في جميع أنحاء ليبيا وشمال أفريقيا وعبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد وتظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، مؤكدا أن الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو خطر واضح وفوري على السلام والأمن في العالم.

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