اقتصادي / البنك الإفريقي للتنمية يمنح تشاد قرضًا بقيمة 18 مليون يورو



أبيدجان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 اكتوبر 2019 م واس

منح البنك الإفريقي للتنمية جمهورية تشاد قرضًا بقيمة 18 مليون يورو لمشروع بناء مفاعل لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة دجرمايا بالقرب من إنجامينا العاصمة.

كما منح البنك ضمانًا جزئيًا للتأمين من مخاطر المشروع الذي يأتي ضمن برنامج طرحه البنك لتنمية الصحراء الإفريقية.

ويعد ذلك أول مشروع شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وفق بيان أصدره البنك.

وأعرب نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الطاقة وايل شونيبار عن أمله في تنفيذ مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق أخرى من منطقة الساحل الصحراوي المجاورة.

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04:37ت م

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