شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يعود للمسرح السعودي بعد 3 عقود.. والحربي مؤلفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يعود نجوم الدراما السعودية ناصر القصبي للوقوف على خشبة المسرح مجدداً في موسم الرياض القادم عبر مسرحية «الذيب في القليب»، وذلك خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 23 نوفمبر، من تأليف الكاتب «العكاظي» المميز خلف الحربي.

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وتشارك في المسرحية عدد من الوجوه النسائية، أبرزهم ريماس منصور وزارا البلوشي، كما يشارك في البطولة عبدالإله السناني، حبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، ومحسن الشمري.

وينشغل طاقم العمل هذه الأيام بالبروفات النهائية قبل أسبوعين من العرض المرتقب على مسرح جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض.

ويعتلي القصبي خشبة المسرح لأول مرة منذ 30 عاماً (3 عقود) أمام جمهوره الذي ظل يتابع أعماله المختلفة من خلف الشاشة الفضية.