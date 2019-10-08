شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إطاحة 3 امتهنوا سرقة المحلات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أطاحت شرطة مكة المكرمة بعصابة لسرقة المحلات التجارية في محافظتي جدة والجموم، مكونة من 3 مقيمين باكستانيين، أقروا بارتكاب 10 جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315 ألف ريال، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه بناءً على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، وتم القبض على عناصر التنظيم الإجرامي الثلاثة، بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة، مبيناً أنهم أقروا بارتكاب الجرائم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

فيما نقلت مصادر لـ«الخليج 365» أن دائرة المال في النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيق مع العصابة والكشف عن سجلاتهم الجنائية.