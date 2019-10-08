شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 1039 متدرباً في «الأمن السيبراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أنهت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدفعة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، التي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل الطلبة المتميزين من حديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة وتشجيعهم على العمل في هذا المجال. وجرى تقديم التدريب من خلال جهات عالمية متخصصة، بإشراف مباشر من الأكاديمية، فيما استفاد من دورات الدفعة الرابعة 179 متدرباً ومتدربة من موظفي الجهات الوطنية، ليكون إجمالي المتدربين في المرحلة الأولى من هذه المبادرة منذ انطلاقها 1039 متدرباً من الجنسين، منهم 751 من الموظفين في 113 جهة وطنية، و288 من الطلبة حديثي التخرج من 23 جامعة وكلية سعودية، وتم خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة تنفيذ 15 دورة في مستوى التأسيس و10 دورات في المستوى المتوسط و12 دورة في المستوى المتقدم.

وانطلقت في الأسبوع الحالي المرحلة الثانية من هذه المبادرة التي تستهدف 2000 متدرب من الطلبة والموظفين، وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة التدريب 4 مستويات هي: التأسيس، المبتدئ، المتوسط، المتقدم، وتشتمل دورات مستوى التأسيس على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أسبوعين في؛ مقدمة في أنظمة التشغيل والشبكات، ومقدمة في الأمن السيبراني.