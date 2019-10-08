شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: التكامل وفر وحدات سكنية لمستحقيها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)اعتبر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمنطقة وفر الوحدات السكنية لمستفيديها؛ تحقيقا لأهداف رؤية 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته.
جاء ذلك خلال تسليمه أمس، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر الخيرية بناوان بمحافظة المخواة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني وممثلي جمعية البر بمركز ناوان.
وقدم المهندس القحطاني شرحا عن الوحدات السكنية المُسلمة للمستفيدين والمكونة من فلل موحدة المساحات تتناسب مع حاجة الأسر المستفيدة، مبينا أن تسليم الوحدات يكون عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي.
وفي السياق، دشن أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة أمس، المبادرات التطوعية الإسكانية، التي تهدف لتحقيق رؤية 2030 بالوصول لمليون متطوع في المناطق كافة، وذلك خلال استقباله في مكتبه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود القحطاني، إذ تسلم بطاقة متطوع الإسكان رقم (1).
وذكر المهندس القحطاني أن مبادرات تطوع الإسكان تهدف لتشجيع أبناء المنطقة على المشاركات المجتمعية التطوعية في قطاع الإسكان عامة، وفي المساهمة بتقديم العون والمساعدة للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام بن سعود: التكامل وفر وحدات سكنية لمستحقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.