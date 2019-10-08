شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: إنجاز 83 % من المشاريع العام الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن إنجاز 83% من المشاريع التنموية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المتبقي من المشاريع الجاري تنفيذها يبلغ 13% فقط، موجها بأهمية التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق المزيد من النتائج لخدمة المنطقة وأهلها.

وأضاف أن أعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع في منطقة القصيم عليهم مسؤولية عظيمة بمتابعة مشاريع المنطقة التي يجري تنفيذها، مشيداً بالجهود التي يبذلونها نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

واستعرض خلال ترؤسه في مكتبه بديوان الإمارة أمس اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة، ما نفذ من مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفة في عدد من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها.

وأوضح رئيس اللجنة لمتابعة المشاريع بالقصيم المهندس عبدالرحمن بن سلطان العرفج، أن اللجنة خلصت إلى العديد من الأعمال المرتبطة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع.