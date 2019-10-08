شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: 7 % ارتفاع نسبة المسافرين عبر جسر الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الجهود المبذولة من مختلف الإدارات الحكومية العاملة في جسر الملك فهد، ساهمت في ارتفاع نسبة المسافرين 7% مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت أعداد المسافرين قرابة ٢٢ مليون مسافر، مشيراً الى أن التكامل بين الجهات الحكومية ساهم في تحقيق هذا المنجز، الذي يلمسه كافة العابرين للجسر، مشدداً على أهمية تذليل العقبات والاستمرار في تحسين مدة عبور المسافرين، لاسيما في أوقات الذروة، مع أهمية دمج التقنية في عملية السفر.

وتسلم خلال لقائه أمس الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، تقريراً موجزاً عن حركة المسافرين في الجسر، منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.

من جهته، أوضح المهندس المحيسن أن المؤسسة وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية عملت على تيسير حركة المسافرين، وتقليل مدة العبور سواءً للمركبات أو الشاحنات، ما أثمر عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المسافرين، وتقليل مدة الانتظار.