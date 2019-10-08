شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز لـ«أمين جازان»: نفذوا المشاريع في أوقاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشاريع المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة للمشاريع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشاريع المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة للمشاريع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. جاء ذلك إثر تدشينه أمس مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان. وقدم أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان شرحاً مفصلاً عن مشروع الواجهة البحرية الذي يقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويتضمن ممراً للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية ومواقف للسيارات ودورات مياه ومنطقة ألعاب ومصلى مفتوحاً، وأشار إلى أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28000 متر مربع.



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