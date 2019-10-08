شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: إنشاء بوابات في الأنفاق لمواجهة الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

كشف أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إطلاق مبادرة لإنشاء بوابات للأنفاق لمواجهة الأمطار، مؤكدا أن المبادرة التي تنفذ للمرة الأولى بالمنطقة ستطلق خلال الأسبوعين القادمين، بالتنسيق مع إدارة المرور بالشرقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بمناسبة عقد الملتقى الـ5 للسلامة المرورية الذي نظمته الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووزارة التعليم ووزارة النقل وشركة أرامكو ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور وأمانة المنطقة الشرقية، أن «بوابات الأنفاق» ستغلق بواسطة غرف تحكم في حال ارتفاع منسوب مياه الأمطار، مشيرا إلى أن المبادرة ستغطي جميع الأنفاق المنتشرة بالمنطقة، وستبدأ بالأنفاق الحرجة.

من جانبه، أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله الربيش أن مدرسة القيادة النسائية بالدمام قامت بتعليم أكثر من 13 ألف سيدة على القيادة وحصلن على رخص قيادة من إدارة المرور، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار في مدارس القيادة النسائية أمر متوقع وغير مستغرب نتيجة تراكمات سنوات طويلة.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة المرور بالمنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني أن مدارس القيادة النسائية في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل أو أرامكو السعودية أو مدرسة القيادة النسائية بالأحساء تمتاز بالمواصفات العالية للتصنيف، ومخرجاتها ممتازة، مشيرا إلى أن إدارة المرور لديها توجه لتطوير مدارس تعليم القيادة الرجالية بما يتوافق مع رؤية 2030.

وذكر أمين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أن المنطقة تمتاز بنظام خاص لرصد الحوادث والوفيات والإصابات البليغة ما ساهم في انخفاض 50% من الحوادث الجسيمة.

وأضاف أن اللجنة بالتعاون مع وزارة التعليم خصصت حقيبة مدرسية للسلامة المرورية، إذ استفاد منها 8 ملايين طالب على مستوى الشرقية خلال 7 سنوات، لافتا إلى أن نجاح المبادرة ساهم في تعميمها على مستوى المملكة.

وقال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل إن الجمعية أجرت دراسة بخصوص حزام الأمان واستخدام الجوال قبل 8 سنوات وكانت نتيجتها لا تتجاوز 17%، فيما ارتفعت بنسبة 37 - 45% بعد دراسة جديدة قبل 5 سنوات، لافتا إلى أن الجمعية تعمل على إجراء دراسة جديدة منذ 5 أشهر، إذ تشير البوادر إلى ارتفاع نسبة الالتزام، مرجعا ذلك لأثر التشريعات الصادرة في الآونة الأخيرة، متوقعا صدور الدراسة خلال 4 أشهر قادمة.