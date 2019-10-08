شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمراء سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وتركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وفهد بن عبدالله بن محمد، وسعود بن سعد بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن عبدالعزيز، وسعود بن فهد بن عبدالعزيز، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومحمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن ثنيان، وفهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وسعود بن فهد بن فيصل، وفهد بن سعد بن فيصل، ومحمد بن متعب بن ثنيان، وعبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وسعود بن ناصر بن سعود، وعبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، وسعود بن بندر بن عبدالعزيز، وسعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وخالد بن فيصل بن بندر، ومحمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، وفواز بن بندر بن عبدالعزيز، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.