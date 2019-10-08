شكرا لقرائتكم خبر عن محطة القطار بالمطار منطقة رئيسية مؤقتة لجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

اكتملت تجهيزات محطة مشروع قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، استعدادا لاستقبال المسافرين عبر المحطة التي ستكون المحطة الرئيسية لجدة بصورة مؤقتة بعد حريق محطة السليمانية التي تعتبر أكبر محطات القطار مساحة.

وباشرت الشركة الإسبانية في عمل تحويلة لمسار القطار ليتم استئناف رحلات القطار ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتم حاليا تنفيذ «الردميات» ووضع مخدات التثبيت لقضبان القطار وتحويل الشبكة الكهربائية على المسار لهذه التحويلة الضرورية لتجنب دخول القطار لاستخدام المسار بمحطة السليمانية.

وتأتي هذه الخطوة لسرعة خدمة المسافرين قاصدي المدينة المنورة ومكة المكرمة، إذ يتواصل العمل بها على مدار الساعة ليتم تشغيل القطار في الموعد الذي صرح به وزير النقل بعد 30 يوما لاستئناف الرحلات.