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محطة القطار بالمطار منطقة رئيسية مؤقتة لجدة

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

اكتملت تجهيزات محطة مشروع قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، استعدادا لاستقبال المسافرين عبر المحطة التي ستكون المحطة الرئيسية لجدة بصورة مؤقتة بعد حريق محطة السليمانية التي تعتبر أكبر محطات القطار مساحة.

وباشرت الشركة الإسبانية في عمل تحويلة لمسار القطار ليتم استئناف رحلات القطار ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتم حاليا تنفيذ «الردميات» ووضع مخدات التثبيت لقضبان القطار وتحويل الشبكة الكهربائية على المسار لهذه التحويلة الضرورية لتجنب دخول القطار لاستخدام المسار بمحطة السليمانية.

وتأتي هذه الخطوة لسرعة خدمة المسافرين قاصدي المدينة المنورة ومكة المكرمة، إذ يتواصل العمل بها على مدار الساعة ليتم تشغيل القطار في الموعد الذي صرح به وزير النقل بعد 30 يوما لاستئناف الرحلات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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