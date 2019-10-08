شكرا لقرائتكم خبر عن الصمت يخيّم على «صحة جازان» لتعطل مكيفات مستشفى الأمير محمد بن ناصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

أدى تعطل أجهزة التكييف بقسم القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، إلى مغادرة مرضى المستشفى وامتعاض آخرين، ما اضطر بعضهم لشراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة التي وصلت إلى 44 درجة مئوية.

من جانبه، قال المواطن عمر موسى: «حضرت بوالدي إلى المستشفى وتم تنويمه في ظل تعطل التكييف وارتفاع درجة الحرارة، ومكثت في المستشفى قرابة الشهر إلى أن توفاه الله، وما زال التكييف بوضعه الضعيف والمتعطل دون إصلاح الخلل»، مشيرا إلى أنه وبعض المرضى تقدموا بشكوى إلى إدارة المستشفى وجاء الرد بأن ذلك خارج صلاحياتهم ويعود إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

أما المتحدث الإعلامي لصحة جازان محمد دراج فقد وعد بالرد على استفسارات "الخليج 365" منذ شهر من الآن ولم يف بوعده بالرد.