«البيئة»: توطين تقنيات الزراعة العمودية في السعودية

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) abs912 @ شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين تقنيات الزراعة العمودية في السعودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودية. شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين تقنيات الزراعة العمودية في السعودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودية. وأوضح مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، خلال زيارته مقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد سعودي ضم ممثلين من الخطوط السعودية، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني وأوراق الخردل الياباني والشمر وأوراق الشمندر وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلية. وأضاف الخطيب أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكم في الإضاءة ومركبات التغذية لزيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تعد صحية وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى. وأشار إلى أنه طُرح على طاولة المناقشات إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة.



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