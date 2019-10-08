شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة «التنمية الاقتصادية» في مجلس منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أقر مجلس منطقة مكة المكرمة، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إعادة تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية التي تعمل على دراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت.

وناقش المجلس في اجتماعه أمس بمقر الإمارة في جدة، أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة، ودشّن خلال الاجتماع المنصة التنموية للمحافظات الهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشركات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

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وقدّمت لجنة شؤون الأسرة مبادراتها المتمثلة في «الخارطة الحرارية»، الهادفة إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية بالمنطقة من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأسر المنطقة، ومن ثم بناء الخارطة الحرارية الإلكترونية لتوضيح أهم القضايا والاحتياجات لكل حي من أحياء المحافظات، كذلك مبادرة «الأسرة السعيدة»، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يهدف إلى تقديم استشارات أسرية واجتماعية للأزواج لبناء أسر متماسكة صحياً، ونفسياً، واجتماعياً، بالإضافة إلى مبادرة «معاً لحمايتهم»، وتتمثل في إقامة سلسلة ملتقيات شهرية ترفيهية لكبار السّنّ.

ومن بين المبادرات أيضا «الوعي الرقمي» الهادفة لرفع مستوى الوعي التقني للأسرة بما يكفل الإفادة القصوى من المحتوى الرقمي ومواجهة الهجمات التقنية بشتى أنواعها، كذلك مبادرة «الأم القائدة» وتركز على تعظيم دور الأم في الأسرة والمساهمة في بنائها وتمكينها من فهم دورها القيادي في إدارة العلاقات الأسرية بنجاح والتخطيط والمحافظة على موارد الأسرة من خلال ورش عمل لتمكينهن بمهارات وأساليب تساعدهن للقيام بدور فاعل في استقرار وسعادة الأسرة.

واستعرض المجلس مبادرة توطين التنمية بمحافظات المنطقة التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية ونفذتها بالتعاون مع شركاء المحافظات، وبنك التنمية الاجتماعية، وجهات القطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برامج المجتمع الذي تتضمنه المبادرة، إضافة لتكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشكلات واقتراح والحلول.