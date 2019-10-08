جدة: تنفيذ القتل تعزيراً في مهربي مخدّرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذت وزارة الداخلية أمس (الإثنين) في جدة حكم القتل تعزيرا في مهربَي هيروين. نفذت وزارة الداخلية أمس (الإثنين) في جدة حكم القتل تعزيرا في مهربَي هيروين. وأكدت في بيانين أنه تم القبض على كل من غلام قمر غلام حسين، ومحمد أكبر محمد رمضان -باكستانيي الجنسية-، عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما شرعاً والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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