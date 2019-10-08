شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» بمعرض «جيتكس»: دروع مضادة تجبر«الدرون» على الهبوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يعرض جناح وزارة الداخلية المشارك بمعرض جيتكس 2019 (6 ـ 10 أكتوبر الجاري)، جديد حلول التقنية المستخدمة، مثل: ‏نماذج متطورة من الطائرات بدون طيار (الدرون)، وهي طائرة يتم التحكم بها عن بعد مزودة بكاميرا للقيام بأخذ صور لحظية عالية الدقة وتصوير فيديو مباشر لأغراض المراقبة والمسح الأمني.

وتظهر الطائرة بدون طيار محاطة بالدروع المضادة لها وجهاز قاطع الإشارة، وتستخدم الأجهزة الأمنية بالمملكة تلك الطائرة المزودة بكاميرات للقيام بعملية المسح الأمني للمواقع الحساسة والأمنية. واستعرض الجناح الدروع المضادة للطائرات بدون طيار ‏التي تعمل على حجب وصول الترددات لجهاز تحكم الطائرة عن بعد لتفقد السيطرة على طائرة بدون طيار وتقوم ب‏الهبوط العمودي إلى الأرض أو العودة إلى نقطة الانطلاق.

‏وتضمن الجناح عرض جهاز قاطع الإشارة وهو عبارة عن جهاز يستخدم لحجب ترددات الاتصالات لعده نطاقات في ‏الموقع الذي يتواجد به ‏داخل المواقع الأمنية الحساسة ‏وتأمين الحماية لكبار المسؤولين.