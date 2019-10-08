، راصد جوي يحذِّر من استمرار ظهور العواصف الرعدية بسماء جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقَّع أن تكون مصحوبة بحبات البَرَد عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة

حذَّر راصد جوي من احتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرَد على محافظات ‫جازان مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عقب أمطار شهدتها المنطقة يوم أمس. ‏

وتفصيلاً، قال الراصد الجوي علي مشهور: بمشيئة الله، اليوم الثلاثاء تتركز العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا على ‫جازان ‫ومكة المكرمة وعسير ‫والباحة ‏وغرب ‫اليمن، وتمتد الركاميات الماطرة على ‫المدينة المنورة ‫وتبوك والجوف ‫وحائل ‫والقصيم وغرب الرياض، وأيضًا سواحل ‫الشرقية ومرتفعات سلطنة عمان.

وتابع: بمشيئة الله تعالى، ما زالت الفرصة قائمة حسبما تشير الخرائط الجوية باحتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة، والشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرد، على محافظات جازان مساء اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، خاصة المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية منها. هذا والله أعلم.جازان العواصف الرعدية الماطرة البَرَد