، راصد جوي يحذِّر من استمرار ظهور العواصف الرعدية بسماء جازان ،

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حذَّر راصد جوي من احتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرَد على محافظات جازان مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عقب أمطار شهدتها المنطقة يوم أمس.
وتفصيلاً، قال الراصد الجوي علي مشهور: بمشيئة الله، اليوم الثلاثاء تتركز العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا على جازان ومكة المكرمة وعسير والباحة وغرب اليمن، وتمتد الركاميات الماطرة على المدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم وغرب الرياض، وأيضًا سواحل الشرقية ومرتفعات سلطنة عمان.
وتابع: بمشيئة الله تعالى، ما زالت الفرصة قائمة حسبما تشير الخرائط الجوية باحتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة، والشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرد، على محافظات جازان مساء اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، خاصة المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية منها. هذا والله أعلم.جازان العواصف الرعدية الماطرة البَرَد
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 01:56 AM
توقَّع أن تكون مصحوبة بحبات البَرَد عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة
حذَّر راصد جوي من احتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرَد على محافظات جازان مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عقب أمطار شهدتها المنطقة يوم أمس.
وتفصيلاً، قال الراصد الجوي علي مشهور: بمشيئة الله، اليوم الثلاثاء تتركز العواصف الرعدية الماطرة الشديدة أحيانًا على جازان ومكة المكرمة وعسير والباحة وغرب اليمن، وتمتد الركاميات الماطرة على المدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم وغرب الرياض، وأيضًا سواحل الشرقية ومرتفعات سلطنة عمان.
وتابع: بمشيئة الله تعالى، ما زالت الفرصة قائمة حسبما تشير الخرائط الجوية باحتمال استمرار ظهور العواصف الرعدية الماطرة، والشديدة أحيانًا، والمصحوبة بحبات البَرد، على محافظات جازان مساء اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، خاصة المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية منها. هذا والله أعلم.
، راصد جوي يحذِّر من استمرار ظهور العواصف الرعدية بسماء جازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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