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محمد بن مسعود - الدمام - تشهد فعاليات "موسم الرياض" والذي سينطلق الجمعة المقبلة ولمدة 70 يومًا وبتنظيم هيئة الترفيه عددًا من الفعاليات الرياضية.
وستتنوع الفعاليات بين كرة القدم والمصارعة والسيارات ومعرض ريال مدريد، وجاءت الفعاليات على النحو التالي:
حلبة تحدي العمالقة والتي ستشهد عرض مونستر جام لصدام السيارات العملاقة والذي سيُقام في الفترة من 21 - 26 نوفمبر.
معرض ريال مدريد ويحتوي على ملعب "البرنابيو" الافتراضي وعرض لجوائز وبطولات النادي وقمصان الفريق، وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.
فوت بارك، حيث سيقدم المشاركون فنونهم الكروية التي لم يشاهدها أحد وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.
كراون جويل والذي سيشهد وجود أقوى المصارعين في 31 أكتوبر.
سوبر كلاسيكو وسيجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في مباراة مليئة بالنجوم في تاريخ 15 نوفمبر.
اعتزال ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والذي سيُقام في 1 ديسمبر.
الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه ياسر القحطاني اعتزال سوبر كلاسيكو البرازيل الأرجنتين كرة القدم المصارعة السيارات معرض ريال مدريد
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 01:46 AM
تشهد فعاليات "موسم الرياض" والذي سينطلق الجمعة المقبلة ولمدة 70 يومًا وبتنظيم هيئة الترفيه عددًا من الفعاليات الرياضية.
وستتنوع الفعاليات بين كرة القدم والمصارعة والسيارات ومعرض ريال مدريد، وجاءت الفعاليات على النحو التالي:
حلبة تحدي العمالقة والتي ستشهد عرض مونستر جام لصدام السيارات العملاقة والذي سيُقام في الفترة من 21 - 26 نوفمبر.
معرض ريال مدريد ويحتوي على ملعب "البرنابيو" الافتراضي وعرض لجوائز وبطولات النادي وقمصان الفريق، وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.
فوت بارك، حيث سيقدم المشاركون فنونهم الكروية التي لم يشاهدها أحد وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.
كراون جويل والذي سيشهد وجود أقوى المصارعين في 31 أكتوبر.
سوبر كلاسيكو وسيجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في مباراة مليئة بالنجوم في تاريخ 15 نوفمبر.
اعتزال ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والذي سيُقام في 1 ديسمبر.
، في "موسم الرياض": اعتزال ياسر .. و"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين ،
المصدر : الخليج 365
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