، انفجار في محول للكهرباء يجبر إدارة مدارس بنات الحبيل على الإخلاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - انصراف طالبات المجمع عند العاشرة صباحًا حفاظًا على سلامتهن

وقع صباح أمس الاثنين انفجار في المحول الخارجي لشركة الكهرباء المجاورة لمجمع مدارس بنات الحبيل برجال ألمع؛ ما تسبب في حالة من الهلع والذعر في المجمع وما جاوره.

وأكد متحدث التعليم بالمحافظة ناصر جبلي أنه هرعت فِرق الأمن والسلامة من شركة الكهرباء المجاورة للحدث فورًا، كما شاركت فرق الأمن والسلامة في الإدارة لمباشرة موقع الحادث، وتم التعامل مع الانفجار في الحال.

وأضاف: قامت إدارة المجمع احترازيًّا بإخلاء المباني التابعة للمجمع، والاتصال بأولياء الأمور وقائدي مركبات النقل للحضور، واستلام الطالبات عند العاشرة صباحًا حفاظًا على سلامتهن.رجال ألمع الكهرباء متحدث التعليم برجال ألمع ناصر جبلي