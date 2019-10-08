موعد قرعة الحج 2020 في مصر .. الأسعار والشروط المطلوبة للتقديم

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد فتح باب التقديم في قرعة الحج 2020 في مصر عبر المواقع المختلفة، فضلًا عن التقصي المستمر عن أسعار الحج المتفاوتة التي تختلف من العام إلى الأخر، ليساعد كلًا من يريد التقديم منن خلال تجهيز الأوراق المطلوبة وغيرها من الاجراءات التي تتطلب وقت معين لإنجازها.

يعتبر موسم الحج من الأشياء التي تحتاج إلى الكثير من التدابير اللازمة، ولكن التقديم يبدو سهلًا للغاية، لذا يتسابق المسلمون لمعرفة الشروط التي يجب توافرها في المتقدم والاسراع في المشاركة عن طريق ملء البيانات الشخصية من خلال الانترنت.

أسعار الحج 2020

يحاول المسلمون في كل عام تقديم الأوراق والبيانات للجهات المختصة للمشاركة في الحج، على أمل أن يكتب الله لهم زيارة البيت المقدس وتلبية دعوة ركن الحج الخامس للإسلام، والذي يتطلب مبلغ مالي معين يسعى الجميع لتوفيره حتى يتثنى له الزيارة التي يحلم بها الكثير من المسلمين.

يحتل القلق والتوتر عقول وقلوب الكثير من المسلمين مع اقتراب موعد التقديم في قرعة الحج لعام 2020، فتؤرق أسعار الحج بال الجميع ويشغل تفكيرهم بشكل مستمر، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار المتزايد بإختلاف الأوقات، لذا يزداد البحث عن تكلفة الحج لهذا العام والتي لم ترد أي تفاصيل عنها حتى الآن، ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن كافة التفاصيل والأسعار قبل فتح باب التقديم لحج القرعة لعام 2020.

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شروط التقديم في قرعة الحج

تتضمن شروط التقديم في قرعة الحج النقاط الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولديه بطاقة رقم قومي سارية.

أن تكون بيانات المتقدم محدثه في حال عدم صحة أي من البيانات.

لا يزيد سن المتقدمين للقرعة عن 25 سنه للرجال والنساء.

لا تزيد عن 45 عامًا بالإضافة إلي وجود محرم.

لا يزيد سنه عن 45 عاماً أيضا.

يتم تقديم طلب الحصول علي القرعة مرة واحدة فقط.

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موعد فتح باب التقديم في قرعة الحج 2020 في مصر

قررت الجهات المعنية بدأ التقديم لقرعة الحج 2020 في النصف من شهر شعبان لعام 2020، الذي يوافق يوم 13 من شهر أبريل، وذلك من خلال ملىء البيانات الخاصة بالمتقدم الموجودة على موقع بوابة الحج المصرية، وذلك عند توافقه ع الشروط التي أصدرتها وزارة الداخلية للحصول على قرعة الحج.