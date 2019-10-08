طريقة الاستعلام عن الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية استعلم عن صلاحية إقامة للوافدين

يقوم المواطنين والمقيمين وكذلك المغتربين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة الاستعلام عن الإقامة، وكذلك طريقة تجديدها، لرغبتهم في تقنين أوضاعهم الداخلية في المملكة، حيث أن الإقامة هي أهم الأوراق التي يجب أن يحصل عليها الوافد، والتي يسأل عنها أول شيء عند الدخول إلى المملكة أو في حالة التقدم للعمل، ولتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، سواء كانت بالغرامة أو الترحيل خارج البلاد.

الاستعلام عن الإقامة في السعودية

عملت المملكة العربية السعودية على شن حملة كبيرة تحت شعار قانون بلا مخالف، والتي تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات داخل المملكة بمختلف أشكالها، والحد من حدوثها من الأساس، ومن تلك المخالفات التي تسعى المملكة إلى القضاء عليها، هي المواطنين المقيمين بالمملكة مع إنتهاء صلاحية إقامتهم، لذلك أتاحت المملكة طرق عديدة لتمكين العاملين من التعرف على تاريخ إنتهاء الإقامة، وموعد تجديدها حتى يتجنبوا إنتهائها والوقوع في المخالفات.

رابط الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن إمكانية الاستعلان عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على رابط أبشر الجوازات، من خلال رقم إقامة العامل ورقم جواز سفره، وتتيح بوابة أبشر التعرف على مدة الإقامة الخاصة بالعامل، وموعد إنتهائها، كما أنها تمكن العاملين من تجديد الإقامة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الجوازات، وإمكانية تسديد الرسوم من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن، ولا تقتصر بوابة أبشر على صلاحية الإقامة فحسب، ولكنها تقدم عدد كبير من الخدمات الأخرى مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية.