بالصور.. «همة حتى القمة» لوحة رسمها سعوديون في عمان تعبيرًا عن التكاتف

حوَّل نادي الطلبة السعودي بالعاصمة الأردنية عمّان، جدار حديقة النادي إلى جدارية ذات حلة وطنية وطابع وطني جميل، ابتهاجًا بمرور 89 عامًا على تأسيس المملكة.

وقال رئيس نادي الطلبة المهندس صالح الغبين لـ«عاجل»، إن مثل هذه الأعمال تحمل معاني سامية في غرس محبة الوطن في القلوب ولما لها من إظهار وإبراز وتطوير لمواهب الطلبة السعوديين في الأردن، مقدمًا شكره للجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» ممثلة في مديرها الفنان التشكيلي حابس الفندي، على مساهمتها في إنجاح هذه الفعالية.

وأضاف الغبين أن الأثر الإيجابي يظهر جليًّا في زيادة الألفة والمحبة والأخوة بين الطلبة السعوديين في الأردن بعد كل مشاركة أو مبادرة يحتضنها النادي، مؤكدًا حرص النادي على كل ما يحقق رفعة للوطن الغالي.

من جانبه، أوضح مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» أن الجمعية شاركت بفعالية الرسم المباشر لجدارية الفنون التشكيلية «همة حتى القمة» داخل أسوار حديقة نادي الطلبة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ89، وشارك بها عدد من الطلبة السعوديين.

وشهدت الفعالية حضور الملحق العسكري السعودي في عمّان العميد ركن خالد الربيعان، وفضيلة الشيخ الدكتور فيصل الهاشمي وعدد من الشخصيات والضيوف والمهتمين .

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كما شاركت بنت الوطن المصممة تمام البلوي داخل أروقة نادي الطلبة بعرض لوحات ورموز وتصاميم وطنية تجسد البيئة والفلكلور والموروث الشعبي السعودي بهذه المناسبة الغالية؛ استكمالًا للمبادرة الوطنية «وطني خط احمر» والتي انطلقت بالتزامن مع احتفالات الوطن بذكرى اليوم الوطني الـ89 بمحافظة القريات.

وأكدت البلوي لـ«عاجل» أن هذه المشاركة تأتي ضمن مساعيها بمبادرات وطنية واجتماعية وكل ما يحقق رفعة الوطن في شتى المجالات وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتمكين دور المرأة السعودية.

وأضافت البلوي أن سقف الطموح لهذه المبادرات عالٍ، مبدية استعدادها التام ومشاركتها ضمن اي فعالية وطنية تقام داخل الوطن أو في الدول الخليجية والعربية المجاورة.

وأهدت المصممة البلوي عددًا من المجسمات واللوحات والرموز الوطنية تذكارًا بهذه المناسبة لنادي الطلبة السعودي في عمّان مقدمة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية والمبادرة الوطنية.