السعودية اليوم / "اليونيسيف" تقدم 832 ألف جرعة لقاح للكوليرا إلى السودان



الخرطوم 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة –"يونيسيف" 832 ألف جرعة لقاح للكوليرا إلى السودان.

وأشارت "اليونسيف" في بيان صادرعنها اليوم، عن وصول طائرة محملة بالشحنة الأولى من لقاح الكوليرا، موضحة أنه تمت طباعة كروت التطعيم كخطوات تحضيرية، لتدشين الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار يوم الجمعة المقبل، مبينة أن حملة التطعيم تُنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية ووزارتي الصحة في ولايتي سنار والنيل الأزرق، ومنظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف أكثر من 1.6 مليون شخص، ممن هم أكبر من عام.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت قبل أيام، ارتفاع عدد مصابي الكوليرا، في الولايتين إلى 226 مصابًا، ووفاة 8 أشخاص.

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