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تهديد ترامب بمحو الاقتصاد التركي يهبط بالليرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار، أمس الاثنين، بفعل المخاوف من توغل تعتزمه أنقرة في شمال سوريا وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد “يمحو” الاقتصاد التركي.
ويراقب المستثمرون التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة دفاع صاروخي روسية.
وهددت تركيا مرارًا بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تساندها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، متهمةً واشنطن بتعطيل جهود إقامة منطقة آمنة هناك على الحدود التركية.
وعقب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البيت الأبيض أول أمس الأحد: إن القوات الأمريكية لن تدعم توغل تركيا وستنسحب من المنطقة.
وأمس، هدد ترامب “بتدمير ومحو” الاقتصاد التركي إذا اتخذت تركيا أي خطوة يعتبرها تجاوزًا للحدود.
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