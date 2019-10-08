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تركي آل الشيخ : تركتوا 2950 فعالية وركزتوا في الـ50!
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن عدد فعاليات موسم الرياض وصل إلى 3 آلاف فعالية مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع.
وانتقد تركي آل الشيخ بعض الأصوات التي سلطت نقدها على فقرات الأغاني في برامج الترفيه، رغم أنها لا تمثل إلا نسبة بسيطة بين الفعاليات المتنوعة.
وتمنى رئيس هيئة الترفيه ألا يسمع ذلك في موسم الرياض الذي يضم 3 آلاف فعالية منها 50 فقط تتعلق بالغناء، متابعًا: “يعني أنتم تركتوا 2950 فعالية، وركزتوا في الخمسين”!
وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.
ويقدم موسم الرياض عروضًا حماسية من الأكشن وخفة اليد والحياة البرية والمطاعم والماركات العالمية وعروض السيارات، بالإضافة إلى مزادات وألعاب وحفلات شرقية وأجنبية، وتراث وفن أصيل من أقصى الشرق إلى الغرب، لتجتمع لأول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات في منطقة واحدة موجهة إلى جميع شرائح المجتمع.
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