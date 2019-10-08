ضبط 6400 علبة حلويات بتواريخ صلاحية مزورة في حائل

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - حائل

ضبطت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مساء أمس الاثنين، خلال جولاتها الرقابية في حائل، معملًا عشوائيًّا لصنع الحلويات.

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وأوضحت التجارة أن المعمل تقوم عليه عمالة مخالفة داخل أحد المواقع السكنية في ساعات متأخرة من الليل بدون الحصول على الشهادات الصحية.

ولفتت التجارة إلى أنه تم ضبط 6400 علبة من الحلويات طبع عليها علامات تجارية مجهولة وتواريخ صلاحية غير صحيحة.

وتابعت أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء أصحاب الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.