ترامب يتوعد أردوغان بمشكلة كبيرة في هذه الحالة

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا يسمح بإصابة جندي أمريكي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك.

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وأضاف ترامب أنه ليس متحيزًا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مردفًا: “أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد، وهذا ما لا نرغب به”، كما أشار إلى أن بلاده أنفقت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد هزيمة داعش أبقت أمريكا على 50 جنديًّا في منطقة الحدود السورية، لافتًا إلى أن بقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لا يغير الوضع هناك.

وأفصح ترامب قائلًا: “حرمنا داعش من خلافته المزعومة وحان وقت عودة قواتنا.. لسنا رجال شرطة، ولن نحمي المنطقة هناك”.