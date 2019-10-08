فعاليات ترفيهية لمدة 70 يوما.. تعرف على تفاصيل موسم الرياض

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” دليل فاعليات موسم الرياض، والذي يبدأ في الفترة من 11 أكتوبر الجاري حتى منتصف ديسمبر.

ويشهد موسم الرياض الترفيهي، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، والعروض المسرحية، بمشاركة عدد من فناني الوطن العربي، منهم ليلة نانسي عجرم، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي، وأليسا وعمرو دياب، إضافة إلى أبرز نجوم الغناء في الخليج، منهم: حسين الجسمي، وأحلام الشامسي، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله.

وستتوزع أماكن الفاعليات على مواقع عدة، هي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.

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