شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تمنح السفير العنقري وسام الاستحقاق الوطني برتبة ضابط أكبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (باريس)

منحت الحكومة الفرنسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري وسام «الاستحقاق الوطني برتبة ضابط أكبر» تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا.

وتم منح الوسام للعنقري باسم رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث قلده المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو الوسام، في حفل غداء أقامته وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة انتهاء مدة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، بحضور عددٍ من المسؤولين الفرنسيين.

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وأشاد كريستوف فارنو، بالدور الكبير الذي قام به السفير العنقري في تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع الجوانب.

من جانبه عبر العنقري عن امتنانه لهذا التكريم الذي حظي به من قبل الحكومة الفرنسية بمنحه هذا الوسام الرفيع، الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة وفرنسا، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

كما تقدم الدكتور خالد العنقري بالشكر الجزيل للمسؤولين الفرنسيين كافة الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في تسهيل مهمته خلال سنوات عمله.