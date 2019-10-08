شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: ملتزمون بتنفيذ الالتزامات الدولية للنهوض بالمرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

أكدت المملكة تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعزم على العمل مع الآليات الدولية والإقليمية في متابعة المواثيق والمشاركة في مراجعة الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومواءمة رؤية 2030 مع أجندة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة لمناقشة بند النهوض بالمرأة 26، ضمن الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها أمس (الإثنين)، عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتير أول نورة بنت عبدالعزيز الجبرين.

وقالت الجبرين إن وفد المملكة يضم صوته لما ورد في بيان مجموعة الـ77 والصين بشأن النهوض بالمرأة، معربة عن تثمين المملكة لإسهامات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة في مجال القيادة ومجال التمكين الاقتصادي، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية والسياسات لتمكين المرأة من التمتع بإمكانية أفضل من الاستفادة من الخدمات المالية والاستفادة من الموارد الإنتاجية ومبدأ الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في التنمية الوطنية.

ولفتت إلى أن المملكة شهدت في الفترة الأخيرة إصلاحات كبيرة في مجال النهوض بالمرأة إيماناً منها بأنها جزء كبير ومهم في المجتمع وتسهم في تعزيز توازنه الاقتصادي، إذ أجرت المملكة مراجعة شاملة للقوانين التي كانت تعيق منح المرأة حقوقها كاملة وإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين لتمكين المرأة بشكل أكبر وفعال ولتذليل التحديات الاقتصادية التي قد تسهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المملكة حرصت على منح حق المساواة للمرأة في التعليم في جميع المجالات، وأصدرت الأوامر تباعًا من أجل القضاء على كل الممارسات غير المتكافئة ضد النساء على رأسها رفع الوصاية عن النساء في ما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية.