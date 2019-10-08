وزارة الدفاع السعودية تستقبل التقديم على وظائف القوات المسلحة للنساء 1441 عبر رابط القبول والتجنيد

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية رسمياً عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، في قطاع القوات المسلحة، وذلك في إطار الوظائف المعلن عنها بشكل مستمر في جميع قطاعات المملكة، كما حددت الوزارة موعد لفتح باب التسجيل والتجنيد للنساء، وهذا من خلال بوابة القبول والتجنيد النسائية، ابتداء من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019، مع العلم أن تلك الوظائف تم الإعلان عنها من قبل أسبوع تقريباً، مع العلم أن التسجيل في البوابة سيتم ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الإعلان عن فتح رابط القبول والتجنيد للوظائف العسكرية للنساء 1441

ورد الإعلان رسمياً عن فتح الرابط لإلكتروني للقبول والتجنيد وتقديم الطلبات للوظائف العسكرية النسائية، من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد، وهي تابعة للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع السعودية، لذلك نقدم لكم جميع الرتب الخاصة بالوظائف الشاغرة المتاحة، إلى جانب الموعد المؤكد لبدء التسجيل، مع العلم أن الوظائف المعلن عنها للنساء فقط، حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

شروط تقديم تجنيد القوات المسلحة العسكرية للنساء 1441/2019

ان تمتلك المتقدمه الجنسية السعودية من الأب والأم .

ان يكون لدى المتقدمة شهادة حسن السيرة والسلوك .

لابد من ان تكون المتقدمة لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

ان لاتكون المتقدمة موظفة مسبقاً في اي جهة حكومية.

تحديد السن للمتقدمات من 21 الى 40 سنة .

لابد ان يناسب طول القامة مع الوزن وان لايقل عن 155 سم .

توفر الشهادة ثانوية العامة أو ما يعادلها.

ان تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة.

في حال كانت متزوجه فيجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية .

التمكن من اجتياز المقابلة الشخصية لاستكمال الاجراءات .

رابط تقديم القوات المسلحة العسكرية للنساء 1441/ 2019

على كل من ترغب في التقدم للوظائف المعلن عنها، أو الاستعلام عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، الدخول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد، والاطلاع على رابط التقديم على وظائف الرتب العسكرية النسائية، التابعة للقوات المسلحة لعام 1441/ 2019، مع العلم أن التقديم على الوظائف قد بدأ منذ يوم السادس من أكتوبر/ السابع من صفر، ولم يتم تحديد موعد انتهاء التقديم، لذلك سارعوا بالتقديم حتى لا تفوتكم الفرصة.