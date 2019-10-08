خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر الإلكترونية

يحتاج المغتربون من المصريين والعرب، في المملكة العربية السعودية، إلى رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد بالدولة السعودية، والتي تعد شئ أساسي للتواجد داخل المملكة وفقًا لقوانين وأطر منظمة، وضعتها الدولة، وقامت وزارة الداخلية عبر “بوابة أبشر”، بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية والتي يترأسها رابط الإستعلام عن تاريخ انتهاء مدة الإقامة، ويتضمن التقرير التالي، الخطوات اللازمة للاستعلام عن مدة صلاحية الإقامة، وكيفية تجديدها بواسطة “بوابة أبشر” الإلكترونية.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

أصبح الاستعلام عن صلاحية الإقامة، أمر ميسر لا يستدعي بذل الجهد والتفريط في الوقت، فعن طريق بوابة أبشر عبر الإنترنت، والتي تقدم خدمات أخرى مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكن أن تستعلم عن موعد إنتهاء الإقامة بإستخدام رقم الإقامة.

الاستعلام عن هوية المقيم

بإتباع الخطوات التالية يمكن أن تستعلم عن تاريخ انتهاء الإقامة أو الاستعلام عن هوية مقيم:

الدخول إلى صفحة أبشر للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة الخاص بك ومن ثم اكتب الرمز المرئي. اضغط على كلمة “عرض”. ستظهر صلاحية الاقامة التابعة لك.

موعد انتهاء الإقامة

من الضروري أن يعلم جيدًا كل وافد إلى الأراضي السعودية، تاريخ إنتهاء مدة الإقامة الخاصة به، ومن الضروري أن لا يتجاوز هذا التاريخ قبل تجديد تصريح إقامته، وذلك لعدم تعرضه للمساءلة القانونية والتي تصل إلى الترحيل عن المملكة السعودية وعدم عودته مرة أخرى، لذلك تقدم بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، كافة الخدمات الإلكترونية، مثل عملية الاستعلام عن إقامة وافد.