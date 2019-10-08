برنامج حساب المواطن يكشف عن الهدف وراء رسالة الحساب البنكي المرسلة للمستفيدين والمستفيدات

يستعد برنامج حساب المواطن في تلك الفترة لصرف الدفعة رقم 23 لجميع المستحقين عن شهر أكتوبر الجاري، وذلك في الموعد الثابت لصرف دفعات الاستحقاق وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، مما يعني أنه في يوم العاشر من أكتوبر، الحادي عشر من صفر، سيتم إيداع دفعة استحقاق حساب المواطن في حسابات المستفيدين، بالتزامن مع استقبال طلبات المواطنين للتسجيل في الدفعة القادمة رقم 24 لشهر نوفمبر 2019.

رابط برنامج حساب المواطن وشروط الاستحقاق

من الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن تم إطلاقه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، لدعم المواطنين من الطبقة محدودة الدخل، والفئات المحتاجة، ومساعدتهم في التغلب على صعوبة الحياة، مع مراعاة انطباق الشروط المحددة عليه وهي أنه يكون مقيماً طوال الوقت داخل المملكة العربية السعودية، وأن لا يكون تواحد خارجها ما يزيد عن 90 يوماً خلال الـ 12 شهر الماضية، كما أنا يجب أن لا يكون قد تواجد في أحد دور الإيواء أو السجون، وأن يحمل بطاقة التنقل، مع مراعاة توافق البيانات المقدمة مع تلك المتواجدة لدى الجهات المعنية، ويتم التسجيل على البرنامج والاستعلام من خلال رابط برنامج حساب المواطن، وتسجيل بيانات الدخول وهي عبار عن اسم المواطن ورقم الجوال، ورقم هويته، ثم تغيير كلمة المرور عقب تسجيل الدخول.

رسالة الحساب البنكي الخاصة ببرنامج حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن فيما يخص بالرسالة النصية التي تلقاها عدد كبير من المستفيدين من البرنامج، أنها تشير إلى وجوب تسجيل بيانات المواطن السليمة حتى يتمكن من الحصول على الدعم بكل سهولة، بالإضافة إلى إدارة المرفقات، وتسجيل تفاصيل الطلب، وحذف جميع المرفقات التي تم رفضها، وتصحيحها وإرفاقها مرة ثانية.