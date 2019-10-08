خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل متواصل إلى توفير سبل الراحة لمواطنيها وتوفير الوقت والجهد لهم من خلال توفير خدمات إلكترونية مختلفة من أجل تقديم المزيد من التسهيلات لهم بشأن حياتهم اليومية، ومن أهم هذه الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة مؤخراً لمواطنيها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء، وذلك من خلال كتابة الاسم ورقم الحساب فقط، ليتم الإطلاع شهرياً على فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني والتعرف على قيمتها.

فاتورة الكهرباء في السعودية

أصبح بإمكانك كمواطن سعودي الآن أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك والتعرف على قيمتها بشكل إلكتروني بعد أن أطلقت الحكومة في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة للمواطنين بدايةً من شهر نوفمبر من عام 2018، وتوفيراً للوقت والجهد، وفرت الحكومة السعودية إمكانية الاشتراك في خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو إلغائها، وأيضاً أتاحت للمواطنين إمكانية سداد فواتير الكهرباء وذلك من خلال الإتصال على رقم هيئة الكهرباء السعودية: 500120، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على نفس الرقم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك كمواطن سعودي والتعرف على قيمتها كل شهر، وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء وإتباع الخطوات التالية:

قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك في أول خانة تظهر لك على الموقع، ثم عليك بعد ذلك كتابة الرمز العشوائي الذي يظهر أمامك، ثم قم بالضغط على كلمة عرض، وسوف يظهر لك فوراً صورة كاملة لفاتورة الكهرباء الخاصة بك، وبذلك يمكنك التعرف قيمتها بشكل سهل وسريع.