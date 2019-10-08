ننشر الشروط الجديدة للحصول على قروض من بنك التسليف 1441

يعد بنك التسليف 1441 من أهم البنوك التي تقدم قروضاً للمواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وظروف المعيشة، كما يقدم بنك التسليف الدعم للأسر صاحبة الدخل المحدود من أجل مساعدتهم في تحمل جميع تكاليف الحياة اليومية، ولذلك نستعرض معكم من خلال السطور التالية الشروط الجديدة الخاصة ببنك التسليف في العام 1441، وجميع المتطلبات اللازم توافرها في المتقدمين للحصول على القروض.

الشروط الجديدة لبنك التسليف 1441

أعلن الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي عن كل الشروط الخاصة بالحصول على قروض من بنك التسليف 1441، حيث يشترط أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية، ويجب أن لا يكون مديناً للبنك بأي قرض آخر، بالإضافة إلى شرط أن يكون منتظماً في تسديد دفعات التمويل السابقة من البنك، كما يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخاص للشخص المتقدم عن 10000 ريال سعودي شهرياً، أو أن لا يتجاوز دخله الــ 120 ألف ريال سنوياً، كما يلتزم الشخص المتقدم للقرض بتقديم جميع الضمانات المطلوبة والمستندات الخاصة بالوثائق التي يطلبها البنك.

شروط قرض تمويل الزواج

كما أوضح الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي عن الشروط اللازم توافرها في الشخص المتقدم للحصول على قرض تمويل الزواج، حيث يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى، ويمكن منح القرض لشخص في حالة وفاة زوجته الأولى أو طلق زوجته قبل الدخول بها وأن تكون الوحيدة، كما يشترط أن تكون الزوجة من أصل سعودي أو تحمل جنسية عربية من دول الخليج العربي، أما في حالة إذا كانت الزوجة تحمل جنسية أخرى فيجب الحصول أولاً على موافقة الزواج من الجهات المختصة، كما يجب على المتقدم للقرض أن يقدم عقد النكاح الرسمي المصدق عليه من خلال المحكمة المختصة، بالإضافة إلى شرط أن لا يكون قد مر أكثر من عامين على تاريخ عقد النكاح للحصول على قرض الزواج.