هذه أبرز المطاعم العالمية الموجودة في موسم الرياض

ينطلق موسم الرياض يوم الجمعة القادم الموافق 11 أكتوبر لتقديم فعاليات وعروض متنوعة لمختلف فئات الأسرة، بالإضافة إلى تجربة مذاقات المطاعم والمقاهي العالمية الحاصلة على نجوم ميشلان والمصنف بعضها ضمن أفضل 10 مطاعم في العالم، على مدار 70 يوماً. واستقطب موسم الرياض أبرز المطاعم والمقاهي التي ستستقبل الزوار في “بوليفارد الرياض” وفي حي المربع وغيرها من الأماكن التي ستشهد الفعاليات.

ومن بين هذه المطاعم، المطعم الفرنسي (volptue) الذي سيقدم أشهى المأكولات للزبائن مع خيارات للنباتيين، ومطعم كريزي بيتزا اللندني، كما تتوافر مطاعم لتقديم البرجر واللحوم الطازجة والمأكولات البحرية، ولعشاق الآيس كريم يوجد مقهى (Barbarac) الفرنسي، بالإضافة إلى محال تقديم الحلويات والشيكولاتة. كما تتوافر المقاهي للاستمتاع بجلسات ساحرة تطل على النافورة الراقصة مثل توقا كوفي، شبابيك غاردن، بتي كافيه، بيروت خانم، قهوة عزمي، والفلمنكي، وغيرها.