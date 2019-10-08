موسم الرياض يحتضن فعالية “المدفع البشري”.. فما هي؟

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات موسم الرياض ستحتضن مغامرة المدفع البشري لأول مرة في المملكة. وأوضحت الهيئة أن الفعالية ستبدأ من تاريخ 21 إلى 26 نوفمبر من الساعة 9 مساءً حتى التاسعة والنصف في معرض الرياض للسيارات. وتهدف الفعالية إلى كسر الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس في هذه اللعبة اللافتة للانتباه، حيث وصفت إدارة الموسم الفعالية بالخاطفة للأنفاس.

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