بالصور: نائب أمير جازان يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش ويوجه الأمانة بإنجاز المشروعات في الوقت...

وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، منسوبي الأمانة وكافة القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد. جاء ذلك خلال تدشين مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان، حيث استمع الأمير لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية البالغ 80 ألف متر مربع.

وبيّن أمين منطقة جازان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغ 28000 متر مربع، والممشى الرئيسي على البحر بطول 1100 متر وبعرض 10 أمتار، والمماشي الداخلية بطول إجمالي 2800م، بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، إلى جانب 14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية. وقام الأمير بجولة ميدانية على المشروع، معرباً عن سعادته بتدشين المشروع بما يحتويه من خدمات لمرتاديه من أبناء وزوار المنطقة.