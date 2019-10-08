عاجل اليمن : للمغتربين اليمنيين في السعودية.. احذروا من هذه المخالفة فثمنها باهظ

شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين اليمنيين في السعودية.. احذروا من هذه المخالفة فثمنها باهظ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، أمس الاول، استحداث عدد من المخالفات في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

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وتتضمن قائمة المخالفات، غرامة بقيمة 1000 ريال على المنشأة الحاصلة على الترخيص، عند إركاب الرجال في الأجرة العائلية، التي سيختص بقيادتها كادر نسائي وطني مقابل أجر، دون وجود عنصر نسائي مرافق لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعوديه.

كما تشمل المخالفات فرض غرامات بقيمة 500 ريال، في حال تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة، أو عدم التزام السائق بالآداب العامة، أو عدم اهتمامه بالمظهر والنظافة الشخصية، أو في حال لم يقدم المساعدة لذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو نزولها، أو تحميل حقائب دون ركاب.



وستفرض غرامات على المنشأة بقيمة 5 آلاف ريال، في حال إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة، أو استعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

هذا بالإضافة إلى تغريم المنشأة 3 آلاف ريال عند تشغيل أي فرد دون حصوله على "بطاقة سائق"، أو في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، مع فرض غرامة بقيمة 1000 ريال عند تشغيل السائق ببطاقة منتهية، و500 ريال عند عدم حمل السائق للبطاقة.

كما تم تخصيص غرامة بقيمة 2000 ريال على المنشأة الحاصلة على ترخيص، في حال عدم تدريبها السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة.